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Подлодка "Князь Владимир" вышла в Белое море для завершения госиспытаний

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Атомный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" вышел в Белое море для завершения государственных испытаний, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Северного флота РФ.

"Испытания в море продлятся несколько дней, сначала в надводном, а затем в подводном положении. В ходе испытаний будет проведена проверка качества устранения ранее выявленных замечаний, после чего решится вопрос срока включения нового корабля в состав подводных сил Северного флота", - говорится в сообщении флота.

Минобороны РФ ВМФ РФ Князь Владимир

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