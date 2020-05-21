МИД назвал решение США выйти из Договора по открытому небу ударом по международной безопасности

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - США, приняв решение о выходе из Договора по открытому небу, нанесли очередной удар по международной стабильности и безопасности, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это не первый, к сожалению, удар по международной стабильности и безопасности, который наносит американская администрация. Причем не только эта, но и предыдущая", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

"Кроме публичной полемики, кроме публичных заявлений, есть обычная нормальная практика соблюдения соглашений и договоров, есть механизмы их реализации", - сказала она.

Захарова напомнила, что "есть соответствующая комиссия, куда можно приходить и заявлять о своих претензиях".

"И есть еще и дипломатические каналы, по которым ждем соответствующих разъяснений американской стороны, чтобы сформировать свое отношение к их позиции", - заявила Захарова.

"Мы все-таки исходим из того, что разъяснения должны быть получены. Надеюсь, что завтра сможем их получить и прокомментировать уже в полном объеме", - подчеркнула она.

Выход США из Договора по открытому небу запланирован через шесть месяцев, подтвердил госсекретарь США Майк Помпео.

"Завтра США уведомят о решении выйти из Договора по открытому небу. Через шесть месяцев США больше не будут участником этого соглашения", - цитирует Помпео CNN. Госсекретарь пояснил, что отсчет этих шести месяцев начинается как раз в пятницу.

При этом госсекретарь подчеркнул, что США могут пересмотреть этот шаг, "если Россия вернется к полному соблюдению договора". О таком варианте ранее заявил президент США Дональд Трамп.

Договор об открытом небе (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Договор являемся бессрочным. Любое государство-участник имеет право выйти из него. Государство-участник, намеревающееся выйти из договора, уведомляет о своем решении не позднее, чем за шесть месяцев до даты своего предполагаемого выхода. Депозитарии (Канада и Венгрия) незамедлительно информируют все другие Государства-участники о таком уведомлении.

В случае, если какое-либо государство-участник уведомляет о решении выйти из договора, депозитарии не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 60 дней после получения ими такого уведомления созывают конференцию государств-участников в целях рассмотрения последствий.