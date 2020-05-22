Германия выразила сожаление о выходе США из Договора по открытому небу

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД ФРГ Хайко Маас сожалеет о решении США выйти из Договора по открытому небу.

"Я очень сожалею о намерении правительства США выйти из Договора по открытому небу. Договор является важной частью европейской архитектуры контроля за вооружением", – заявил Маас, которого цитирует пресс-служба МИД ФРГ.

По его словам, в последние годы со стороны России были "сложности в реализации Договора".

"С нашей точки зрения это не оправдывает решения о выходе", – сказал Маас. По его словам, он неоднократно говорил об этом коллегам из Франции, Польши и США.

"Все это время мы будем пытаться вместе с партнерами-единомышленниками сделать так, чтобы правительство США пересмотрело свое решение", – указал Маас.

Германия призывает Россию к возврату к полной реализации положений Договора, добавил он.

Ранее в четверг информированный источник сообщил "Интерфаксу", что США уведомили Великобританию о решении выйти из Договора.