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Беглов счел Петербург неготовым к смягчению коронавирусных ограничений

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пока не считает возможным смягчение в городе связанных с COVID-19 ограничений.

Пандемия коронавируса

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора в пятницу, о ситуации с COVID-19 Беглов отчитался на заседании рабочей группы Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

"Он отметил, что на сегодняшний день тенденции к снижению заболеваемости COVID-19 в Петербурге нет. До 31 мая сохраняются практически все ранее введенные запреты и ограничения. Для перехода к снятию ограничительных мер в городе должно быть свободно не менее 50% от потребности в инфекционных койках. В Петербурге сейчас свободно 11%", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, сейчас в северной столице помощь больным оказывает 21 стационар, из них шесть федеральных медучреждений. Всего для больных с COVID-19 создано 9 028 коек. В настоящее время дополнительно планируется развернуть 1 250 коек.

В Петербурге с начала пандемии зарегистрировано 12 592 случая заражения COVID-19, из них выздоровели 2 859 человек, умерло 107 человек. За минувшие сутки в северной столице выявили еще 389 инфицированных.

Александр Беглов Петербург Коронавирус

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