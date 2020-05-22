В России выявили еще 8 894 случая COVID-19

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Суточный прирост числа новых заболевших COVID-19 в России остается примерно на одном уровне третьи сутки подряд, число летальных исходов в сутки - самое большое за весь период коронавирусной ситуации в России, следует из данных оперативного штаба.

Выявлены 8 894 новых случая заражения коронавирусом в 84 регионах, из них у 42,2% не было клинических проявлений болезни. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 326 448 случаев коронавирусной инфекции. Темп прироста в пятницу составил +2,8%, этот показатель демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению.

Зафиксированы 150 летальных исходов, всего от осложнений скончались уже 3 249 человек. Выздоровели за сутки 7 144 пациента, всего вылечившихся 99 825.

Накануне, 21 мая, в России было 8 849 новых случаев заболевания коронавирусом, 20 мая - 8 764 случая.

Ситуация в регионах

В Москве за сутки зарегистрированы 2 988 новых случаев, общее число диагнозов в столице достигло 158 207. Выздоровели за сутки 2 900 пациентов.

На Московскую область пришлись 824 новых случая заболевания коронавирусом, на Санкт-Петербург - 389, на Нижегородскую область - 202, на Красноярский край - 150, на Ростовскую область - 138, на Свердловскую область - 135, на Калужскую область - 127, на Пензенскую область - 110, на Дагестан - 109, на Брянскую область - 105, на Ярославскую область - 103, на Рязанскую область - 94, на Краснодарский край - 92, на Тульскую область - 91, на Башкортостан - 90, на Чувашию - 90, на Волгоградскую область - 89, на ЯНАО - 87, на Саратовскую область - 84, на Тамбовскую и Иркутскую области - по 83, на Белгородскую область - 82, на Курскую область - 81.

В Челябинской области, ХМАО и Якутии выявлены по 80 новых случаев, в Туве и Новосибирской области - по 79, во Владимирской области - 77, в Татарстане - 75, в Самарской и Омской областях, Алтайском крае - по 74, в Кабардино-Балкарии - 71, в Кировской и Ульяновской областях - по 70, в Северной Осетии - 69, в Хабаровском крае - 65, в Липецкой области - 64, в Воронежской области - 55, в Ленинградской области - 54, в Смоленской, Тюменской и Мурманской областях, Ставропольском крае - по 53, в Пермском крае - 51, в Ивановской области и Бурятии - по 48, в Приморском крае - 47, в Астраханской и Оренбургской областях - по 45, в Ингушетии - 44, в Калининградской области - 41, в Тверской области - 39, в Забайкальском крае - 38.

В Марий Эл коронавирус нашли еще у 37 человек, в Мордовии - у 36, в Коми - у 35, в Вологодской области и Калмыкии - по 34 новых диагноза, в Орловской области - 32, в Архангельской области и Адыгее - по 30, в Хакасии и Амурской области - по 23, в Новгородской области - 22, в Томской области - 21, в Чечне - 20, в Псковской и Курганской областях - по 19, в Камчатском крае - 18, в Крыму - 15, в Удмуртии - 14, в Костромской области - 13, в Кемеровской области - 12, в Карачаево-Черкесии - 11, в Карелии - 8, в Республике Алтай и Сахалинской области - по 4, в Магаданской области - 3, в Ненецком АО, Еврейской АО и Севастополе - по 1.