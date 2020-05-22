Силовики вступили в бой с бандой в дагестанском лесу

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых структур ведут бой с бандгруппой в лесном массиве Хасавюртовского района Дагестана, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сейчас идет боеконтакт с боевиками в районе селений Муцалаул и Гоксув в лесополосе", - сказал собеседник агентства.

Ранее Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтвердил факт проведения спецоперации в Хасавюртовском районе республики. "В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе КТО обнаружена группа бандитов", - сказали в НАК.

До этого источник сообщал, что в Хасавюртовском районе идет штурм частного дома, в котором, предварительно, находятся четверо боевиков. По предварительной информации, там были заблокированы молодые местные жители, которые ранее одновременно ушли из своих домов в неизвестном направлении.