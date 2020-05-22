В Дагестане начался штурм частного дома, в котором находятся четверо боевиков

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Спецоперация по задержанию четверых боевиков проводится в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Четверо боевиков заблокированы в одном из частных домов, идет штурм", - сказал собеседник агентства.

Операция проходит в районе селений Муцалаул и Гоксув. По предварительной информации, заблокированы четверо молодых местных жителей, которые ранее одновременно ушли из своих домов в неизвестном направлении.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.