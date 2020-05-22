Источник сообщил о ранении силовика в бою с предполагаемыми террористами в Дагестане

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Силовик получил ранение в бою с предполагаемыми боевиками в лесу у сел Муцалаул и Гоксув в Хасавюртовском районе Дагестана, сообщил информированный источник "Интерфакса". Раненного увезли в больницу, бой продолжается.

Ранее НАК подтвердил факт проведения спецоперации против "группы бандитов" в Хасавюртовском районе.

До этого источник "Интерфакса" рассказывал, что там начали штурм частного дома, в котором могли находиться четверо подозреваемых боевиков и о том, что затем в лесу началось боестолкновение.