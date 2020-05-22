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Производители гречки в апреле повысили цены на крупу почти на 14%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Производители продуктов питания в апреле повысили цены на свою продукцию.

Согласно данным Росстата, опубликованным в пятницу, лидерами по темпам роста стали производители гречки. В апреле они повысили цены на крупу на 13,7% по сравнению с мартом. Выработка этой крупы в апреле увеличилась на 15,9%, до 59,7 тыс. тонн. Цены производителей на рис выросли на 2%, производство по сравнению с мартом снизилось на 0,8%, до 44,8 тыс. тонн.

Спрос на сахар побудил его производителей повысить цены в апреле по сравнению с мартом на 7,8%. Производство в апреле по сравнению с мартом выросло сразу в 2,7 раза, до 94 тыс. тонн. Цены производителей на подсолнечное рафинированное масло и его фракции повысились за апрель на 6,1%, производство составило 247,6 тыс. тонн, что на 6,8% больше, чем в марте 2020 года.

Мясные консервы, которыми запасались россияне на фоне пандемии, у производителей за апрель подорожали на 4,1%. Их производство по сравнению с мартом выросло на 29,2%, до 66,1 млн условных банок. Цены производителей на сливочное масло, которое долго не хранится, в апреле остались на уровне марта. Его производство за месяц составило 24,1 тыс. тонн, что на 3,8% больше, чем в марте этого года.

Мука в апреле по сравнению с мартом подорожала на 7,1%. Ее производство составило 808,6 тыс. тонн, что на 4,7% больше, чем месяцем ранее.

Цены производителей на сухие корма для животных в апреле повысились на 1,7%, производство - снизилось на 1,4%, до 11,7 тыс. тонн. Темпы роста цен на премиксы были выше - 14,5%. Их производство в апреле составило 48,9 тыс. тонн, что на 6,3% больше, чем в марте.

Росстата

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