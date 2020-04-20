В Зерновом союзе заверили, что дефицита гречки в России не может быть в принципе

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Дефицита гречки в России не может быть в принципе, считает президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

"Никакой дефицит гречки нас не ожидает в принципе, не может ожидать - запасов очень много. На текущий момент мы еще не доели порядка 300 тыс. тонн гречихи, а в пересчете на крупу это 240 тыс. тонн, - заявил Злочевский на онлайн-конференции в понедельник. По его словам, это более чем достаточно для удовлетворения потребностей.

Злочевский сообщил, что площади под гречихой в этом году увеличены на 58 тыс. га, что даст прибавку к будущему урожаю. Дополнительные объемы останутся на внутреннем рынке, поскольку гречка практически не экспортируется, пояснил он.

"Ажиотажный спрос смел не только гречку с прилавков, но и остальные крупы, что привело к повышению цен, - сказал он. - Сейчас ритм поставок увеличился под выросшие цены, но волна спроса уже начала спадать. Это неизбежно со временем приведет к падению цен".

Как считает Злочевский, это падение будет "достаточно существенным". "Потому что люди, которые запаслись на достаточно серьезное, продолжительное время, будут есть свои запасы, не будут покупать крупы. Нас ожидает давление больших запасов на рыночные цены", - сказал он

Кроме того, глава РЗС рассказал, что Россия в этом году может собрать около 130 млн тонн зерна, в том числе около 80 млн тонн пшеницы. Вместе с тем он не исключил, что при благоприятных погодных условиях урожай может побить исторический рекорд 2017 года в 135,5 млн тонн.

Злочевский также сообщил, что необходимости вводить ограничения на экспорт зерна нового урожая в России нет, так как прогнозы на его сбор хорошие.