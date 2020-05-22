В Башкирии "индекс чак-чака" вырос почти на 2% к Ураза-Байраму

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Отделение Уральского главного управления Банка России - Национальный банк Башкирии определил индекс продуктового набора для приготовления национального лакомства чак-чак. К началу Ураза-Байрама индекс вырос в годовом измерении на 1,6%. Набор продуктов для приготовления килограмма чак-чака подорожал до 221 рубля.

Для расчета индекса применялся традиционный рецепт, уточнила пресс-служба Нацбанка. Оказалось, что за год из-за низкого урожая и мора пчел мед подорожал на 4% - до 466 рублей за килограмм. Яйца подорожали на 13%, до 65 рублей за десяток (на 13%), мука - на 6%, до 35 рублей за килограмм.

Сахар подешевел на 19%, подсолнечное масло - на 2%.

При этом в целом по России индекс чак-чака за год вырос только на 0,4% и составил 236 рублей.

Годовая инфляция в Башкортостан в апреле равнялась 3,8%. Ее расхождение с "индексом чак-чака" Нацбанк объясняет тем, что инфляция рассчитывается на основании потребительской корзины, в которую входит более 500 наименований товаров и услуг: от хлеба и услуг ЖКХ до автомобилей и авиабилетов.

Окончание рамадана знаменует Ураза-Байрам - праздник разговения, который продлится три дня. В этом году он придется на 24 мая.