Минэкономразвития рекомендовало вместо трассы Москва-Казань построить дорогу до Владимира

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Министерство экономического развития предложило вместо строительства новой платной автотрассы Москва-Казань за 539 млрд рублей построить новую дорогу до Владимира, а дальше точечно реконструировать действующую трассу М-7 Москва-Уфа за 279 млрд рублей. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на источники в правительстве.

Появление такого предложения изданию подтвердил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

В ведомстве предложили построить новую трассу до Владимира за 121 млрд рублей. М-7 чиновники предлагают расширить до трех полос и построить объезды Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар.

Минфин, ссылаясь на данные независимого оценщика AECOM, предложил реконструировать М-7 до статуса скоростной и минимум четырехполосной трассы и потратить на это 120 млрд рублей. В Минтрансе и Минэкономразвития считают, что на самом деле эти работы обойдутся намного дороже, вплоть до 449 млрд рублей, по оценке Минтранса. В Минтрансе также предупреждают, что длительные перекрытия М-7 на реконструкцию приведут к перегрузке М-5 "Урал".

Минтранс, Минстрой и "Автодор" настаивают, что нужно строить новую дорогу до Казани. Ранее проложить такую трассу поручал президент Владимир Путин, автодорога Москва-Казань должна стать частью транспортного коридора Европа – Западный Китай. Строительство дороги до Владимира не решит проблемы трансграничного сообщения.

Чиновникам остался месяц на принятие решения, иначе стройку не получится завершить до конца 2024 года, когда завершится нынешний президентский срок Путина, говорят источники издания. Основным вопросом дискуссии "Ведомости" называют то, какой из проектов позволит снизить смертность на дорогах. Орешкин считает, что строительство новой платной дороги не решит проблему аварийности М-7, особенно ее участка от Нижнего Новгорода до Казани. Минтранс и "Автодор" придерживаются противоположного мнения.

В середине июля Орешкин проехал за рулем Lada Xray из Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и Самару до Тольятти, и затем похвалил автомобиль, но раскритиковал дороги и поделился, что в одном месте он чуть не пробил колесо. После поездки министр выступил в поддержку строительства новой платной трассы Москва-Казань, но обратил внимание, что нужно заниматься и действующей - М-7.