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Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поздравил мусульман России с праздником Ураза-Байрам, текст и видео поздравления опубликованы в его телеграм-канале.

"Несмотря на непростое время, которое переживает всё человечество из-за угрозы распространения коронавируса, последователи Сунны нашего Пророка Мухаммада жители Чеченской Республики - достойно выдержали это испытание. Я очень рад, что Всевышний Аллах наделил нас благом совершать как можно больше добрых дел, помогать ближним, нуждающимся людям в этот священный месяц", - написал Кадыров.

К сообщению также приложено видеопоздравление, которое снято у мечети в Грозном. Сам Кадыров не появляется на видео.

На видео Кадыров на чеченском языке поблагодарил население республики за понимание и поддержку принимаемых против коронавируса мер. Он подчеркнул, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в Чечне умерли на 215 человек меньше, а новорожденных больше.

Глава республики ещё раз призвал население соблюдать предписания врачей для противодействия коронавирусу.

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Ранее в пятницу информированный источник в медицинских кругах Москвы сообщал "Интерфаксу", что Кадыров действительно находится под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус.

Другой источник сообщил агентству, что в четверг в Москву из Грозного чартерным рейсом прилетел самолет А-319, однако не уточнил, кто находился на его борту.

Председатель парламента ЧР Магомед Даудов опроверг информацию о болезни Рамзана Кадырова. "То, что говорят, неправда. Ничего нет. То, чего хотят эти с десяток человек, которые ничего из себя не представляют, и вам они известны, этого нет. Говорю, чтобы успокоить всех, кто переживает", - сказал Даудов.

Чечня Ураза-Байрам Рамзан Кадыров

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