Источник сообщил о подозрении на COVID-19 у Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров Фото: Зубайр Байраков/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров находится под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в московских медицинских кругах.

"У Кадырова заподозрили коронавирус, он находится под наблюдением медиков", - сказал собеседник агентства.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

Другой источник сообщил агентству, что в четверг в Москву из Грозного чартерным рейсом прилетел самолет А-319. Вместе с тем, собеседник агентства не уточнил, кто находился на борту.

Ранее коронавирус был диагностирован у премьер-министра РФ Михаила Мишустина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова, а также пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.