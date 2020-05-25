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Рогозин счел, что ответственность доставки людей на МКС не стоит оплаты за нее

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Возвращение американцев к самостоятельной доставке людей на МКС позволит увеличить число российских космонавтов на станции, считает глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который дал интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Он также убежден, что деньги, которые РФ зарабатывает на запуске пилотируемых кораблей, не компенсируют всех нервных затрат.

"Да, мы, конечно, зарабатывали на этом определенные деньги, на самом деле та ответственность, которая была связана с обеспечением этой транспортной системы, бесперебойной системы доставки на МКС, была колоссальной, она таких денег не стоит, она исчисляется нервами, здоровьем людей, которые отвечают за пилотируемый космос", - подчеркнул Рогозин.

Он подчеркнул, что в России с интересом наблюдают за подготовкой запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС.

"Мы были бы очень рады, чтобы появилась альтернативная транспортная пилотируемая система у американцев. Это естественный процесс, такая великая могучая держава как США, представляю, что они переживали все эти девять лет, не имея возможность на своих кораблях доставлять астронавтов на МКС... Пожелаем им успеха в профессиональном плане",- заявил глава госкорпорации.

Он отметил, что РФ интересна и техническая сторона проекта.

"Большой интерес к технической стороне этого дела, мы ведем работу по обновлению своих кораблей, по созданию своего корабля "Орел" и по закладке основы еще одного корабля, который должен будет обеспечивать работу на низких орбитах",- сообщил глава "Роскосмоса".

Он отметил, что для работы в космосе должны дублироваться все системы, в том числе и способы доставки к МКС.

Дмитрий Рогозин МКС Роскосмос

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