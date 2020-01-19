Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 13:32

SpaceX запланировала первый пилотируемый полет Crew Dragon на апрель

SpaceX запланировала первый пилотируемый полет Crew Dragon на апрель
Илон Маск
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Первый коммерческий пилотируемый полет американского космического корабля многоразового использования Crew Dragon планируется осуществить в начале второго квартала текущего года, сообщил глава компании-разработчика SpaceX Илон Маск.

На пресс-конференции по итогам успешного испытания системы аварийного спасения Crew Dragon он уточнил, что это должно состояться во втором квартале.

В миреSpaceX успешно испытала систему аварийного спасения корабля Crew DragonSpaceX успешно испытала систему аварийного спасения корабля Crew DragonЧитать подробнее

В воскресенье, 19 января, SpaceX осуществила запуск перспективного пилотируемого корабля многоразового использования Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 для проверки работы его системы аварийного спасения.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 корабля был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Все испытание продолжалось около 10 минут. На борту Crew Dragon в качестве экипажа находились два манекена, оснащенные датчиками для слежения за их "самочувствием" в полете, в частности, во время четырехкратной перегрузки.

В результате успешного испытания корабль Crew Dragon может быть сертифицирован НАСА для проведения пилотируемых полетов к Международной космической станции (МКС).

Таким образом, США спустя восемь лет после окончания программы полетов космических кораблей многоразового использования "Шаттл" в 2011 году вновь получат собственное транспортной средство для полетов астронавтов на орбиту.

Первый пилотируемый полет планируется осуществить с экипажем в составе астронавтов-ветеранов Дуга Херли и Боба Бенкена, которые ранее летали на американских "Шаттлах". Корабль должен будет отправиться на МКС в двухнедельный полет.

SpaceX Илон Маск Crew Dragon

Новости по теме

Новости

Участники встречи по Ливии воздержутся от военной поддержки сторонам конфликта

Что произошло за день: воскресенье, 19 января

Британский премьер на встрече с Путиным предупредил о проблемах в отношениях стран

Британский премьер на встрече с Путиным предупредил о проблемах в отношениях стран

Макрон поднял вопрос переброски протурецких наемников в Триполи

SpaceX успешно испытала систему аварийного спасения корабля Crew Dragon

SpaceX успешно испытала систему аварийного спасения корабля Crew Dragon
Крушение украинского самолета в Иране

В Иране заявили о самостоятельном изучении черного ящика сбитого украинского лайнера

Эрдоган на встрече с Путиным призвал положить конец "агрессивному поведению" Хафтара

Эрдоган на встрече с Путиным призвал положить конец "агрессивному поведению" Хафтара

Путин прилетел в Берлин на конференцию по Ливии

Саррадж призвал ввести в Ливию международные силы

Крушение украинского самолета в Иране

В аэропорту "Борисполь" началось прощание с погибшими в авиакатастрофе в Иране

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');