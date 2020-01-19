SpaceX запланировала первый пилотируемый полет Crew Dragon на апрель

Илон Маск Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Первый коммерческий пилотируемый полет американского космического корабля многоразового использования Crew Dragon планируется осуществить в начале второго квартала текущего года, сообщил глава компании-разработчика SpaceX Илон Маск.

На пресс-конференции по итогам успешного испытания системы аварийного спасения Crew Dragon он уточнил, что это должно состояться во втором квартале.

В воскресенье, 19 января, SpaceX осуществила запуск перспективного пилотируемого корабля многоразового использования Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 для проверки работы его системы аварийного спасения.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 корабля был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Все испытание продолжалось около 10 минут. На борту Crew Dragon в качестве экипажа находились два манекена, оснащенные датчиками для слежения за их "самочувствием" в полете, в частности, во время четырехкратной перегрузки.

В результате успешного испытания корабль Crew Dragon может быть сертифицирован НАСА для проведения пилотируемых полетов к Международной космической станции (МКС).

Таким образом, США спустя восемь лет после окончания программы полетов космических кораблей многоразового использования "Шаттл" в 2011 году вновь получат собственное транспортной средство для полетов астронавтов на орбиту.

Первый пилотируемый полет планируется осуществить с экипажем в составе астронавтов-ветеранов Дуга Херли и Боба Бенкена, которые ранее летали на американских "Шаттлах". Корабль должен будет отправиться на МКС в двухнедельный полет.