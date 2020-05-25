Лукашенко предупредил о второй волне коронавируса в Белоруссии

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал серьезно готовиться ко второй волне эпидемии COVID-19, но надеется, что республику "сия беда минет".

Белорусский лидер, которого цитирует госагентство БелТА, подчеркнул, что никто не доказал, что новая волня будет, но к этому нужно готовиться.

"И никто не знает, когда она придет. Если зимой и осенью, то дай бог, чтобы мы серьезно смогли подготовиться к этому. А, может быть, сия беда нас минет. Тем не менее, расслабляться нельзя", - сказал Лукашенко.

По состоянию на 24 мая, в Белоруссии зарегистрировано 36 тыс. 198 человек с положительным тестом на COVID-19 (прирост за сутки составил 954 человека). Скончались с начала вспышки заболевания 199 человек.