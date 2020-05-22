Путин призвал быть готовыми ко второй волне эпидемии осенью

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Специалисты говорят о возможности второй волны распространения коронавируса осенью этого года, и нужно быть к ней готовыми, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Постепенно выходя из режимов ограничений, в которых мы в значительной степени еще сегодня живем, нам нужно думать о том, о чем говорят специалисты, здесь присутствующие, и их коллеги за рубежом, - о том, что может быть еще и другая волна, которая возможна осенью", - сказал Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

"Это мы тоже должны иметь в виду и быть готовыми к такому развитию ситуации", - добавил президент.