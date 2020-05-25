Лукашенко пожаловался на самый тяжелый президентский срок

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает нынешние времена "самыми тяжелыми" за весь период его президентства, причина не в коронавирусе, а в сильном давлении со всех сторон. Как передает БЕЛТА, он сказал это на совещание в Минске и пожаловался, что стал суеверным за это время.

"Вы знаете, что в силу определенных обстоятельств и того пути, который мы избрали при лечении, мы оказались единственными в мире с таким путем и с определенными результатами. Что не может у кого-то не вызывать сомнений и вопросов: ну не может быть, чтобы белорусы вот так вот в одиночку смогли пройти этот этап, - сказал он. - Я не говорю, что он закончился. Я вообще суеверным стал за эти месяцы. Самые тяжелые времена за весь президентский период. Одни из тяжелых - это точно. Виктор Шейман (Управляющий делами президента. - ИФ.) помнит еще и те времена, когда хлеба не было и вообще кормить народ нечем было. Я часто привожу пример, что в 1994 году на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь. Это действительно были страшные времена. Как мы выкарабкались… Наверное, Господь помог".

Он объяснил, что сейчас трудно не из-за пандемии, а потому что со всех сторон в этой ситуации оказывалось сильное давление, "и это надо было выдержать".

Лукашенко отметил, что в Белоруссии жесткая власть, однако в ситуации с коронавирусом людям ничего не запрещали, а их просто "берегли, лечили и так далее". "Поэтому люди по-разному себя вели, но в целом неплохо. Тем не менее, давление было очень серьезным", - сказал он.

По данным Минздрава Белоруссии на 25 мая, в стране было подтверждено 37 144 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 946 зараженных. Умерли 204 заболевших.