Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48Заразились
на 25.05В России 353 427+8 946В мире 5 407 613+97 251

Лукашенко пожаловался на самый тяжелый президентский срок

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает нынешние времена "самыми тяжелыми" за весь период его президентства, причина не в коронавирусе, а в сильном давлении со всех сторон. Как передает БЕЛТА, он сказал это на совещание в Минске и пожаловался, что стал суеверным за это время.

Пандемия коронавируса

"Вы знаете, что в силу определенных обстоятельств и того пути, который мы избрали при лечении, мы оказались единственными в мире с таким путем и с определенными результатами. Что не может у кого-то не вызывать сомнений и вопросов: ну не может быть, чтобы белорусы вот так вот в одиночку смогли пройти этот этап, - сказал он. - Я не говорю, что он закончился. Я вообще суеверным стал за эти месяцы. Самые тяжелые времена за весь президентский период. Одни из тяжелых - это точно. Виктор Шейман (Управляющий делами президента. - ИФ.) помнит еще и те времена, когда хлеба не было и вообще кормить народ нечем было. Я часто привожу пример, что в 1994 году на три дня в Минске оставалось муки, чтобы хлеб испечь. Это действительно были страшные времена. Как мы выкарабкались… Наверное, Господь помог".

Он объяснил, что сейчас трудно не из-за пандемии, а потому что со всех сторон в этой ситуации оказывалось сильное давление, "и это надо было выдержать".

Лукашенко отметил, что в Белоруссии жесткая власть, однако в ситуации с коронавирусом людям ничего не запрещали, а их просто "берегли, лечили и так далее". "Поэтому люди по-разному себя вели, но в целом неплохо. Тем не менее, давление было очень серьезным", - сказал он.

По данным Минздрава Белоруссии на 25 мая, в стране было подтверждено 37 144 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 946 зараженных. Умерли 204 заболевших.

Александр Лукашенко Белоруссия коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Японии отменили введенное из-за коронавируса чрезвычайное положение

Что случилось этой ночью: понедельник, 25 мая

Трамп объявил, что жертвовал годовую зарплату на нужды США

Первая сеть 5G появилась в Швеции

Первая сеть 5G появилась в Швеции

США ограничили въезд в страну иностранцев, побывавших в Бразилии

Что произошло за день: воскресенье, 24 мая

Трамп заявил, что Путин не хочет его переизбрания

Трамп заявил, что Путин не хочет его переизбрания

США запланировали провести саммит G7 в конце июня и не по видеосвязи

В Киеве активисты обклеили листовками забор и ворота дома, где живет Зеленский

Нетаньяху попросил суд по его делу транслировать по телевидению

Нетаньяху попросил суд по его делу транслировать по телевидению
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');