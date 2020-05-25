Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:26Заразились
на 25.05В России 353 427+8 946В мире 5 407 613+97 251

Меньше трети россиян собрались брать летний отпуск

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Более 30% россиян планируют взять отпуск летом 2020 года, 19% будут отдыхать только в выходные, сообщил в понедельник журналистам директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин.

В РоссииРоссийские туристы признались, что везут на отдых за рубеж кипятильники, гречку и колбасуЧитать подробнее

"Готовы взять отпуск летом и отдохнуть 31% опрошенных россиян. Из них 14% возьмут отпуск на две недели, 8% - на месяц, 6% - на период больше месяца, 3% - на одну неделю. Не планируют брать ежегодный отпуск 19% респондентов", - сказал он.

По словам Родина, 47% участников опроса сообщили, что не имеют занятости и не обязаны оформлять отпуска.

При этом 19% планируют отдыхать с двумя членами семьи, 17% - с одним, 15% - с тремя, 11% - с четырьмя. "Молодежь в основном говорит, что ни с одним из членов семьи отдыхать не будет, молодые люди часто планируют свой отдых с друзьями. С семьей проводят отпуск люди более старшего возраста", - отметил Родин.

В России29% россиян не хватает денег на отпускЧитать подробнее

Он добавил, что, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, 70% россиян в целом не спешат менять свои планы на лето. "Причины корректировки планов - люди поиздержались в период пандемии и изоляции, денег на отдых немного. Плюс мы видим рост страхов, связанных с вирусом и эпидемией", - отметил Родин.

Исследование ВЦИОМ проходило в формате телефонного опроса, в котором ежедневно принимали участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

ВЦИОМ

Новости по теме

Новости

Предельный возраст для ректоров государственных вузов повышен с 65 до 70 лет

Предельный возраст для ректоров государственных вузов повышен с 65 до 70 лет

Правительство РФ утвердило запрет импорта нефтепродуктов до 1 октября

Правительство РФ утвердило запрет импорта нефтепродуктов до 1 октября

Мишустин призвал россиян пока воздержаться от поездок за рубеж

Мишустин призвал россиян пока воздержаться от поездок за рубеж

Петербург 27 мая отметит День города без салюта

Расходы бюджета РФ на здравоохранение и соцполитику в апреле взлетели в 1,7 раза

Расходы бюджета РФ на здравоохранение и соцполитику в апреле взлетели в 1,7 раза

Рогозин счел, что ответственность доставки людей на МКС не стоит оплаты за нее

Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны

Рогозин пообещал не допустить приватизации Луны

В "Роскосмосе" приступили к разработке пилотируемого орбитального самолета

"Аэрофлот" решил начать восстанавливать перевозки с июня

"Аэрофлот" решил начать восстанавливать перевозки с июня
Пандемия коронавируса

Коэффициент распространения коронавируса в РФ поднялся до порогового значения 1,0

Коэффициент распространения коронавируса в РФ поднялся до порогового значения 1,0
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');