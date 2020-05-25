ВЦИОМ выяснил, сколько денег готовы потратить россияне на отдых этим летом

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россияне готовы потратить на летний отдых в среднем 49,5 тыс. рублей в расчете на человека, сообщил директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин журналистам в понедельник.

"Это больше, чем в прошлом году, но не потому, что стало больше денег, а из-за инфляции. В целом россияне поиздержались в период пандемии, и материальные сложности стали важным ограничителем в организации отдыха", - рассказал он.

В прошлом году жители РФ заявляли, что готовы потратить на отпуск 43,3 тыс. Таким образом, в этом году сумма выросла на 14,3%.

Родин добавил, что 42% респондентов сообщили, что специально откладывают деньги на отпуск, еще 22% - оплатят отдых из текущих средств. Пандемия коронавируса и экономический кризис особо не повлияли на эти показатели.

"Мы также спросили, планируют ли россияне обращаться в турфирмы, - и 95% сказали, что сами справятся с организацией отдыха. Многие считают, что самому организовать все дешевле и проще, но, как говорят представители туркомпаний, это не всегда так. Обращение в турфирмы зачастую позволяет заметно сэкономить, а также не переживать о логистике", - заметил Родин.

Представитель ВЦИОМ также рассказал, что большинство россиян в этом году намерено провести летний отпуск дома, по сравнению с 2019 годом их число выросло с 44% до 61%. По данным социологической организации, это максимальный показатель с 2004 года. Кроме того, Родин сообщил, что менее трети (31%) россиян намерены взять отпуск этим летом.

Исследование ВЦИОМ проходило в формате телефонного опроса, в котором ежедневно принимали участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.