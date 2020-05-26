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СКР назвал неисправную проводку возможной причиной пожара в больнице Партизанска

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Крупный пожар, произошедший в понедельник в городской больнице приморского Партизанска, предположительно произошел из-за неисправной электропроводки, сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя следственного управления СКР по Приморскому краю Аврора Римская.

Она добавила, что после пожара назначена пожаро-техническая экспертиза.

Следователи по факту пожара проводят доследственную проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В понедельник утром загорелась крыша больнице №1 города Партизанска (Приморский край). Пожар, площадь которого составила 300 кв. метров, тушили около девяти часов. Пострадавших нет. Из здания эвакуировали 74 человека, в том числе 18 сотрудников. По данным краевого минздрава, в больнице не было пациентов с коронавирусом.

Приморский край Партизанск

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