Пожар произошел в больнице в Приморье

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Приморье эвакуировали пациентов больницы из-за пожара на кровле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Пожар произошел в городской больнице №1 города Партизанска. Огнем охвачено 100 квадратных метров.

Очаг пожара находится на кровле приемного отделения. Пациентов и персонал вывели на улицу.

"Эвакуировано порядка 80 человек", - сказал источник.

Позднее источник сообщил, что площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров.

МЧС подтвердила факт пожара и уточнила, что оттуда эвакуированы 74 человека, в том числе 18 человек персонала.

В конце апреля в больницу были госпитализированы два пациента с подозрением на коронавирус. После того как диагноз подтвердился лабораторно их перевели в Находку, где развернут специализированный госпиталь для больных COVID-19.