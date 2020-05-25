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Пожар в больнице Партизанска потушили за девять часов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В Партизанске потушили пожар в больнице, начавшийся ранним утром по местному времени. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров, сообщили в МЧС Приморья. Никто не пострадал.

Огонь тушили 39 пожарных и девять единиц техники.

Сигнал о возгорании в больнице на Ленинской улице поступил в МЧС в 6:12 по местному времени (23:12 по Москве). Источник "Интерфакса" уточнял, что пожар начался с крыши. Из здания эвакуировали несколько десятков человек. В 9:40 пожар локализовали, в 15:20 - потушили.

По данным краевого Минздрава, в больнице не было людей, зараженных коронавирусом.

Партизанск Приморье МЧС

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