Минэкономразвития накажет туроператоров за демпинг внеплановыми проверками

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - За предложение туров по цене на 30% ниже среднерыночной туроператоры могут подвергнуться внеплановым проверкам, говорится в проекте приказа Минэкономразвития, опубликованного на портале правовых актов.

В приказе перечислены индикаторы риска нарушения туроператорами требований отраслевого закона, которые могут стать основанием для проверок. В список попало занижение стоимости туров на 30% к среднерыночной или публикации в интернете о том, что турпродукт предлагает компания, не состоящая в едином реестре туроператоров.

Среднерыночные цены определяются по результатам анализа сходных предложений по составу, месту и периоду оказания туруслуг, объснил глава комиссии по правовым вопросам Российского союза туриндустрии Георгий Мохов. По его словам, отчетливые отклонения от нормы можно выявить, только в результате постоянного изучения цен.

"Однако снижение стоимости не всегда свидетельствует о финансовых рисках, это может быть сезонное спецпредложение, акции перевозчиков или маркетинговое решение", - рассказал эксперт.