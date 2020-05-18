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Президент РСТ отвел два года на полное восстановление туристической отрасли

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российская туристическая отрасль вернется на доэпидемические объемы по оказанию услуг не раньше, чем через полтора-два года, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

Экономический кризис

По его словам, туроператры не смогли выполнить свои обязательства предоставить клиентам услуги на 70 млрд рублей по внутренним направлениям и на 112 млрд рублей - по выездным.

Отрасль пострадала из-за пандемии очень сильно, сказал Игнатьев: "Такого у нас не было никогда, за все 30 лет после советской эпохи, когда туризм начал работать в новых условиях".

12 мая Госдума приняла в первом чтении поправки о праве правительства России в случае ограничения въезда в какую-либо страну приостановить обязательство туроператоров возвращать туристам деньги за билеты, если они могут предложить равнозначный тур в другие сроки и если клиент согласится на замену. Речь шла об оформлении перенесенных обязательств в виде ваучеров. Через несколько дней в документ внесли поправку о том, что воспользоваться отсрочкой обязательств смогут только компании, занимающиеся внутренним и въездным туризмом.

РСТ и РСПП обратились к властям с открытым письмом и предупредили, что принятие этой поправки приведет к массовым банкротствам компаний, занимающихся выездным туризмом. На полдень 18 мая обращение подписали более 10 000 представителей туротрасли. Второе чтение законопроекта намечено на 20 мая.

Эпидемия одиночества

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РСТ Андрей Игнатьев коронавирус Госдума

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