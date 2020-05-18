Президент РСТ отвел два года на полное восстановление туристической отрасли

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российская туристическая отрасль вернется на доэпидемические объемы по оказанию услуг не раньше, чем через полтора-два года, заявил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

По его словам, туроператры не смогли выполнить свои обязательства предоставить клиентам услуги на 70 млрд рублей по внутренним направлениям и на 112 млрд рублей - по выездным.

Отрасль пострадала из-за пандемии очень сильно, сказал Игнатьев: "Такого у нас не было никогда, за все 30 лет после советской эпохи, когда туризм начал работать в новых условиях".

12 мая Госдума приняла в первом чтении поправки о праве правительства России в случае ограничения въезда в какую-либо страну приостановить обязательство туроператоров возвращать туристам деньги за билеты, если они могут предложить равнозначный тур в другие сроки и если клиент согласится на замену. Речь шла об оформлении перенесенных обязательств в виде ваучеров. Через несколько дней в документ внесли поправку о том, что воспользоваться отсрочкой обязательств смогут только компании, занимающиеся внутренним и въездным туризмом.

РСТ и РСПП обратились к властям с открытым письмом и предупредили, что принятие этой поправки приведет к массовым банкротствам компаний, занимающихся выездным туризмом. На полдень 18 мая обращение подписали более 10 000 представителей туротрасли. Второе чтение законопроекта намечено на 20 мая.