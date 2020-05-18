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В АТОР заявили о риске скачка цен на авиабилеты из-за рекомендаций Роспотребнадзора

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Рекомендации Роспотребнадзора заполнять самолеты не более чем на 50% могут привести к существенному подорожанию авиабилетов после снятия карантина, считает вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

"На первом этапе восстановления туризма такая мера была бы возможна с учетом четкого указания срока ее действия. Сейчас у нас самолеты зачастую летают с загрузкой даже не 50%, а 30% из-за карантинных ограничений. После снятия карантина загрузка начнет резко расти, и надо понимать, что эта мера может привести к существенному удорожанию авиабилетов", - сказал он в понедельник "Интерфаксу".

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор выпустил методические рекомендации, согласно которым при продаже билетов авиакомпаниям следует руководствоваться принципом социального дистанцирования при заполнении салона самолета. Количество пассажиров, перевозимых на воздушном судне, не должно превышать 50% от общего числа посадочных мест.

Как заметил Горин, сейчас туристов от поездок, по сути, удерживает только 14-дневный карантин, который они обязаны проходить по прибытии в регионы. "По ходу снятия ограничительных мер число рейсов по России будет увеличиваться, на июнь их уже намного больше", - сказал эксперт. Он отметил, что в среднем загрузка летних рейсов внутри страны, особенно по популярным направлениям, достигает 70%.

Горин также подчеркнул, что современные самолеты оборудованы мощнейшими системами фильтрации воздуха, которые почти исключают угрозу заражения во время полета. При этом в аэропортах, по его мнению, людям все-таки придется соблюдать социальную дистанцию, чему сейчас помогают многие бесконтактные и онлайн-сервисы.

По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), авиакомпании РФ в апреле 2020 г. сократили перевозки на 92% год к году, средняя занятость пассажирских кресел составила 27%.

В начале мая Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) выступила против внедрения мер социального дистанцирования в самолетах, указав, что это может привести к резкому подорожанию авиаперелетов.

АТОР Дмитрий Горин Коронавирус

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