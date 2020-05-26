МЧС связало пожар в цыганском поселке с проблемной электропроводкой

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Пожар в цыганском поселке Яицкое в Самарской области мог начаться из-за неисправной электропроводке в одном из загоревшихся домов, заявил глава регионального управления МЧС Олег Бойко. Он сослался на версию специалистов пожарнадзора Волжского района.

Они считают, что в этом доме из-за плохой проводки загорелся подвесной потолок. Сначала загорелись три дома, а затем сильный ветер распространил пламя всего на 11 домов.

"Дома по характеристикам в основном деревянно-щитовые. В сгоревших домах, предварительно, проживали около ста человек", - сказал Бойко.

Сейчас в администрации Волжского района уточняют, сколько людей потеряли жилье. Для них готовят пункт временного размещения.

По словам главы ГУ МЧС, пожарные остановили распространение огня в поселке и скоро должны пожар локализовать. Он подчеркнул, что никто не пострадал.

Как сообщалось, во вторник утром под Самарой загорелись 11 частных жилых домов на площади 1000 кв.м, погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Пожару присвоен третий номер сложности. Источник "Интерфакса" в администрации поселка рассказал, что в этих домах живут цыганские семьи, район считается "непростым", а причиной пожара мог стать поджог.