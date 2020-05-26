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Более десятка домов в цыганском поселке загорелись под Самарой

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Пожарные борются с огнем, охватившим 11 частных жилых домов в микрорайоне Волжский под Самарой. В пресс-службе Главного управления МЧС по Самарской области сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 8:30 (7:30 по московскому времени).

"Горят 11 частных домов, площадь пожара составляет 900 кв.м. Пожару присвоен третий номер сложности. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась", - говорится в сообщении.

На месте работают 47 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 человек, 9 единиц техники.

Более десятка домов, сгоревших под Самарой, принадлежали цыганской диаспоре, их могли поджечь, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации поселка.

"Это район компактного проживания цыганских семей. В социальном плане непростой. Пожар произошел в результате воздействия человеческого фактора. Одна из основных версий - поджог", - сказал источник.

Также, по его словам, рассматриваются версии неисправной электропроводки и неосторожного обращения с огнем.

"Интерфакс" пока не располагает информацией о причинах пожара из официальных источников.

Самара

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