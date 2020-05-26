Пожар в цыганском поселке в Самарской области удалось потушить

Жилья лишились 125 человек

Ликвидация пожара в частных домах в Самарской области Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали пожар в жилых домах поселка Яицкое Самарской области на площади в тысячу квадратных метров, сообщили агентству "Интерфакс" в областном МЧС.

В селе сгорели 11 домов. Без крова, по данным МЧС, остались 125 человек. Все они отказались переселяться в пункт временного размещения и планируют жить у родственников.

Как сообщалось, во вторник утром под Самарой загорелись 11 частных жилых домов, в которых проживают цыганские семьи. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

По одной из версий, причиной пожара мог стать поджог, по другой - пожар могла вызвать неисправность электропроводки в одном из домов. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на поле сухого камыша на площади два гектара. Впоследствии пожар был ликвидирован.

Как сообщили агентству в администрации Волжского района, в поселке Яицкое проживают цыгане, большая часть домов не была введена в эксплуатацию, а у части погорельцев не оказалось документов.