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Пожар в цыганском поселке в Самарской области удалось потушить

Жилья лишились 125 человек

Пожар в цыганском поселке в Самарской области удалось потушить
Ликвидация пожара в частных домах в Самарской области
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали пожар в жилых домах поселка Яицкое Самарской области на площади в тысячу квадратных метров, сообщили агентству "Интерфакс" в областном МЧС.

В селе сгорели 11 домов. Без крова, по данным МЧС, остались 125 человек. Все они отказались переселяться в пункт временного размещения и планируют жить у родственников.

Как сообщалось, во вторник утром под Самарой загорелись 11 частных жилых домов, в которых проживают цыганские семьи. Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

По одной из версий, причиной пожара мог стать поджог, по другой - пожар могла вызвать неисправность электропроводки в одном из домов. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на поле сухого камыша на площади два гектара. Впоследствии пожар был ликвидирован.

Как сообщили агентству в администрации Волжского района, в поселке Яицкое проживают цыгане, большая часть домов не была введена в эксплуатацию, а у части погорельцев не оказалось документов.

Самарская область Яицкое

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