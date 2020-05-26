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В Госдуме призвали пересмотреть размер штрафов за езду без полиса ОСАГО

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительству РФ необходимо изучить вопрос о пересмотре размера штрафов за езду без полиса обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО), считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Сегодня просто штраф намного ниже, чем стоимость полиса, и дешевле бывает ездить без полиса для некоторых водителей, нежели платить штрафы. Я предлагаю правительству изучить этот вопрос, нам тоже надо смотреть на это", - сказал депутат в ходе заседания комитета по финансовому рынку во вторник.

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При этом парламентарий отметил, что к данному вопросу стоит подходить осторожно, так как любое увеличение штрафа вызывает довольно бурную отрицательную реакцию.

Первый зампред комитета Игорь Дивинский поддержал идею. "По поводу штрафов. Я поддерживаю эту идею, за маску (защитную для лица - ИФ), если ты не носишь - 5 тыс. рублей штраф, а за то, что ты не имеешь полис, где можно причинить гораздо больший (вред - ИФ), всего тысяча рублей", - сказал он. "Меньше даже штраф", - уточнил Аксаков.

"Давайте мы подумаем, возьмем в работу совместно с ЦБ эти вопросы, обсудим и вернемся к вам и доложим", - предложил присутствующий на заседании директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Согласно ст. 12.37 КоАП, штрафы за несоблюдение требований об ОСАГО составляют от 500 до 800 рублей.

Госдума Анатолий Аксаков Игорь Дивинский ОСАГО Иван Чебесков Минфин

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