В Госдуме призвали пересмотреть размер штрафов за езду без полиса ОСАГО

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительству РФ необходимо изучить вопрос о пересмотре размера штрафов за езду без полиса обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО), считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Сегодня просто штраф намного ниже, чем стоимость полиса, и дешевле бывает ездить без полиса для некоторых водителей, нежели платить штрафы. Я предлагаю правительству изучить этот вопрос, нам тоже надо смотреть на это", - сказал депутат в ходе заседания комитета по финансовому рынку во вторник.

При этом парламентарий отметил, что к данному вопросу стоит подходить осторожно, так как любое увеличение штрафа вызывает довольно бурную отрицательную реакцию.

Первый зампред комитета Игорь Дивинский поддержал идею. "По поводу штрафов. Я поддерживаю эту идею, за маску (защитную для лица - ИФ), если ты не носишь - 5 тыс. рублей штраф, а за то, что ты не имеешь полис, где можно причинить гораздо больший (вред - ИФ), всего тысяча рублей", - сказал он. "Меньше даже штраф", - уточнил Аксаков.

"Давайте мы подумаем, возьмем в работу совместно с ЦБ эти вопросы, обсудим и вернемся к вам и доложим", - предложил присутствующий на заседании директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

Согласно ст. 12.37 КоАП, штрафы за несоблюдение требований об ОСАГО составляют от 500 до 800 рублей.