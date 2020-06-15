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Банк России поставит вопрос о получении контроля над базой данных по ОСАГО

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Банк России планирует в ближайшее время поставить вопрос о переходе прав владения базой данных по ОСАГО от Российского союза автостраховщиков (РСА) к ЦБ или организации при нем. Об этом рассказал заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин на "Деловом завтраке" в "Российской газете", прошедшем в онлайн-формате.

По словам представителя регулятора, постепенная индивидуализация тарифа ОСАГО требует совершенно нового подхода к IT-инфраструктуре, к тем автоматизированным системам, которые сегодня используются. В связи с этим назрел вопрос, где должны накапливаться такие данные и на чем они должны базироваться. Существующая автоматизированная система РСА не успевает адаптироваться к изменениям на рынке.

"Она - кладезь большого количества информации. Но мы видим за последние несколько лет, что, несмотря на все усилия страхового сообщества, она не может адаптироваться с той скоростью и с тем качеством, которое сегодня требуется. Кроме того, нужно ее расширение помимо моторных видов на иные виды страхования. Поэтому в ближайшее время мы поставим вопрос о том, кто должен вести эту базу. На наш взгляд, для использования такой базы в публичных целях, чтобы она была удобна и понятна как потребителю, так и страховому сообществу, она должна перейти какому-то государственному органу или субъекту этого органа. Мы рассматриваем, что это будет регулятор, то есть Центробанк, либо организация при Банке России", - сказал Чистюхин.

По его словам, ЦБ РФ не хочет, чтобы такую базу вели разные операторы. В настоящее время количество жалоб на присвоение коэффициента бонус-малус автовладельцам составляет более половины от всех жалоб на ОСАГО, и эту проблему никак не удается решить. "А нам хотелось бы, чтобы технологии поставили потребителю простые и технологически надежные решения", - добавил Чистюхин.

ОСАГО Российский союз автостраховщиков ЦБ РФ

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