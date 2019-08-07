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В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер

Пока систему тестируют, автовладельцам вместо штрафов приходят лишь письма с рекомендацией

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - ГИБДД, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По информации издания, выявленных таким способом нарушителей пока не штрафуют. Автовладельцам, не оформившим ОСАГО, столичное ГИБДД отправляет письма с рекомендацией приобрести полис. По окончании тестирования водители получат штраф в размере 800 рублей, отмечает газета. Первые письма направили уже 5,5 тысячи нарушителей, причем отсутствие у них полиса было выявлено еще 21 мая.

"Коммерсантъ" не смог получить официальное подтверждение от столичного главка МВД РФ ответ на соответствующий запрос.

В статье отмечается, что возможность проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер обсуждается с 2015 года, с тех пор дата запуска системы переносилась четырежды. Проблема носит технический характер: штрафы за езду без полиса выписывает ГИБДД, но проверять владельца приходится через базу данных РСА, которая создает список нарушителей и передает его обратно в Госавтоинспекцию. По информации издания, за сутки все московские камеры фиксируют около 50 миллионов проездов автомобилей, и информационная система РСА просто не может обработать такой объем данных.

По словам источника газеты, в настоящее время данные проверяют практически вручную. Чтобы система заработала полноценно, планируется создать автоматизированный сервис, который позволит ЦОДД, ГИБДД и РСА оперативно обмениваться данными.

Москва ГИБДД ЦОДД РСА ОСАГО

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