Осужденный за госизмену бывший радиоинженер ГРУ Кравцов вышел на свободу

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Бывший сотрудник Главного управления Генштаба (ГРУ), радиоинженер Геннадий Кравцов освободился из колонии, отбыв шестилетний срок за государственную измену.

"26 мая срок заключения подошел к концу. Кравцов вышел на свободу. Его встретила семья, вместе с которой он отправился в Москву", - сообщили "Интерфаксу" в правозащитном объединении "Команда 29", адвокаты которой представляют интересы Кравцова.

Наказание Кравцов отбывал в исправительной колонии №5 в Мордовии, где у него, как отмечает защита, "возникли проблемы".

"В 2018 году, после того, как он подал на условно-досрочное освобождение, на него начали накладывать взыскания (например, за незаправленную кровать), а за два месяца до освобождения Кравцова несколько раз подряд отправили в штрафной изолятор", - отметили в "Команде 29".

Адвокат Евгений Смирнов, в свою очередь, пояснил, что в настоящее время защита ожидает решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе на нарушения, допущенные при рассмотрении уголовного дела Кравцова.

Мосгорсуд 21 сентября 2015 года приговорил Кравцова к 14 годам колонии строгого режима, признав виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ). Позднее Верховный суд (ВС) РФ сократил срок наказания более чем наполовину - до шести лет лишения свободы.

По утверждениям защиты, в 2010 году бывший сотрудник спецслужбы отправил письмо в Радиотехнический центр Вооруженных сил Швеции, в котором предлагал свою кандидатуру на вакансию программиста.

В 2014 году Кравцова задержали и обвинили в государственной измене в форме выдачи представителю иностранного государства гостайны. По мнению следствия, упомянув в отправленном резюме о своей работе в ГРУ, Кравцов разгласил гостайну - сведения о кадровом составе службы.

Кравцов свою вину не признал.