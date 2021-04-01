ЕСПЧ обязал РФ пересмотреть дело осужденного за госизмену радиоинженера Кравцова

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека вынес решение, согласно которому российские суды должны пересмотреть дело бывшего сотрудника Главного управления Генштаба (ГРУ), радиоинженера Геннадия Кравцова, осужденного за госизмену, сообщили "Интерфаксу" в правозащитном объединении "Команда 29".

"Вчера адвокаты получили письмо из Европейского суда по правам человека. ЕСПЧ рассмотрел жалобу и встал на сторону Геннадия Кравцова, постановив взыскать в пользу радиоинженера и его защитников судебные расходы, а также пересмотреть решение по уголовному делу", - сообщили в объединении "Команда 29", адвокаты которого представляли Кравцова.

По словам руководителя "Команды 29", адвоката Ивана Павлова, в жалобе Кравцова, направленной в ЕСПЧ, "было указано несколько обстоятельств, которые позволяют говорить о том, что суд над Геннадием был несправедливым". "Одно из них - суд отказал нам в ходатайстве о вызове и допросе экспертов, которые дали заключение о секретности сведений, содержащихся в направленном им в Швецию резюме. Ходатайство о вызове таких экспертов в суд для допроса мы заявляем практически в каждом деле о госизмене, но почти всегда суд нам отказывает в этом", - пояснил Павлов.

"В деле Кравцова ЕСПЧ удовлетворил нашу жалобу и подтвердил нашу правоту. Все другие основания, которые мы указывали в жалобе, он просто не стал рассматривать, поскольку счел, что признания такого серьезного нарушения Европейским судом уже достаточно для пересмотра уголовного дела Кравцова в Верховном суде России", - добавил Павлов.

Сам Кравцов заявил, что удовлетворен решением ЕСПЧ. "В принципе, я доволен результатом, но особо не рассчитываю на действие Верховного суда по пересмотру", - отметил он.

В прошлом году ЕСПЧ вынес аналогичное решение по жалобе осужденного за госизмену российского физика Виктора Данилова. Тогда Страсбургский суд также отметил необоснованность отказа защите Данилова в вызове в процесс и допросе свидетелей и экспертов.

Мосгорсуд 21 сентября 2015 года приговорил Кравцова к 14 годам колонии строгого режима, признав виновным в госизмене. Позднее Верховный суд РФ сократил срок наказания до шести лет лишения свободы.

В 2014 году Кравцова задержали и обвинили в госизмене - выдаче представителю иностранного государства гостайны. По мнению следствия, упомянув в отправленном резюме о своей работе в ГРУ, Кравцов разгласил гостайну - сведения о кадровом составе службы. По данным защиты, в 2010 году экс-сотрудник спецслужбы отправил письмо в Радиотехнический центр Вооруженных сил Швеции, в котором предлагал свою кандидатуру на вакансию программиста.

Кравцов свою вину не признал. В мае 2020 года он вышел на свободу.