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Природные пожары с начала года уничтожили в России 251 дом

Природные пожары с начала года уничтожили в России 251 дом
Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В регионах России с начала года природными пожарами уничтожен 251 дом, что на 30% меньше по сравнению с прошлым годом, особый противопожарный режим действует в 49 регионах, заявил министр МЧС Евгений Зиничев.

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"С начала года на территории Российской Федерации зафиксировано 5 626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тыс. га, на треть меньше, чем в прошлом году", - сказал министр МЧС в ходе совещания по весенним паводкам и пожароопасной ситуации с президентом Владимиром Путиным.

По данным ведомства, на территории Дальневосточного федерального округа, Сибири и Северо-Западного федерального округа действует 73 очага природных пожаров на общей площади активного горения 34 га.

Режим "ЧС в лесах" введен в четырех субъектах РФ - на всей территории Забайкальского края, одном районе Тывы, одном районе Хакасии и одном районе Иркутской области.

Сотни домов в четырех регионах оказались подтоплены после прохождения циклона

Зиничев на совещании с президентом также рассказал, что почти 550 жилых домов и более 2,5 тыс. приусадебных участков были подтоплены в четырех регионах РФ после прохождения циклона, но вскоре ситуация стабилизируется.

"После прохождения затяжного атлантического циклона в Республике Коми, Архангельской и Вологодской областях, а также Ненецком автономном округе подтоплено 544 жилых дома, более 2,5 тыс. приусадебных участков, 12 низководных мостов, 26 участков автодорог", - сообщил министр.

Он отметил, что подтопления жилых домов не носят критического характера. "По нашим прогнозам, в течение ближайших пяти дней обстановка должна стабилизироваться", - подчеркнул министр.

Зиничев сообщил, что организована работа комиссий по оценке ущерба. "Всего на территории России на 26 мая в 13 субъектах в зонах подтопления находится 491 жилой дом, 461 приусадебный участок, 14 низководных мостов, 10 участков автомобильных дорог. Отрезаны 22 населенных пункта, где организованы лодочные переправы", - подытожил Зиничев.

Евгений Зиничев МЧС Владимир Путин

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