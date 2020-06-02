Greenpeace впервые собрал карту всех весенних природных пожаров в России

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Greenpeace впервые с помощью анализа космических снимков со спутников Sentinel 2 составили карту весенних ландшафтных пожаров по всей России и подсчитали, что их общая площадь составила 13,5 млн га.

В организации отмечают, что официальная статистика учитывает только пожары, которые затрагивают земли лесного фонда, особо охраняемые природные территории и зоны обороны и безопасности.

Спутниковые снимки делали добровольцы в апреле и мая 2020 года. В результате была составлена подробная карта весенних пожаров, произошедших с начала года по 15 мая - к этому времени сезон таких пожаров закончился во всех регионах, кроме самых северных.

Новосибирская область по абсолютной площади таких пожаров - 1,81 млн га - заняла первое место среди регионов. По относительной площади - доле выгоревшей площади региона - второе, после Еврейской автономной области. В Новосибирской области горели леса, молодые леса на сельхозземлях, неиспользуемые сельхозземли, редколесье и безлесные земли.

В сводку Авиалесоохраны, основанную на данных региональной диспетчерской службы, с начала года по утро 15 мая в Новосибирской области попали всего 1748 гектаров лесных пожаров - меньше 0,1% от общей площади ландшафтных пожаров за этот период, отмечают экологи. На долю выбывших из использования земель сельскохозяйственного назначения, в той или иной степени заросших лесом, пришлось 47% от общей площади весенних ландшафтных пожаров 2020 года в Новосибирской области.

"Собранные данные однозначно подтверждают, что весной горят в первую очередь именно те земли и те леса, у которых нет ясного правового статуса и за охрану которых от огня никто не отвечает", - считает руководитель лесной программы российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко.