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Вспышка коронавируса зафиксирована в военном училище в Челябинске

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Челябинской Военно-воздушной академии имени профессора Жуковского и Гагарина выявлено 13 случаев заражения коронавирусом, сообщила радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

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Первый заболевший был доставлен в инфекционный стационар, где получает лечение. Все контактировавшие с заболевшим были помещены под карантин, у 12 из них также был выявлен коронавирус. "Всем им оказывается необходимое лечение, состояние их здоровья хорошее, признаки заболевания отсутствуют", - отметили в пресс-службе.

По ее данным, основная часть курсантов отправлена на летние каникулы, в учреждении остался только летний состав и проходящие летную практику курсанты.

Ранее во вторник пресс-служба ЦВО сообщила, что коронавирус обнаружен у 20 военнослужащих одной из воинских частей Свердловского гарнизона. Состояние всех зараженных удовлетворительное.

Как сообщили в Минобороны в понедельник, коронавирусом болеют 2 563 военнослужащих, курсантов и гражданских специалистов Вооруженных сил.

Челябинск коронавирус

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