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на 26.05В России 362 342+8 915В мире 5 495 061+87 448

В России зарегистрированы еще 8 915 случаев COVID-19

В России зарегистрированы еще 8 915 случаев COVID-19
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - За последние сутки в России выявлены 8 915 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает во вторник оперативный штаб.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 362 342 случая коронавирусной инфекции. Темп прироста во вторник составил 2,5%, показатель продолжает стабильно снижаться. Накануне в стране было зарегистрировано 8 946 новых случаев, с середины мая прирост лишь четыре раза превышал отметку в 9 тысяч.

Коэффициент распространения инфекции ни в России, ни в Москве не изменился по сравнению с понедельником. В России он составляет ровно 1,0 (Россия без Москвы - 1,05); в Москве - 0,91.

Умерли за сутки 174 человека, всего летальных исходов уже 3 807. Выздоровел за сутки 12 331 человек, общее число вылечившихся достигло 131 129 человек. Таким образом, общее количество активных случаев заболевания в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 227 406. Выздоровел в стране каждый третий (36,18%) от общего числа случаев за все время.

По числу зарегистрированных случаев в мире Россия по-прежнему на третьем месте (по данным Университета Джонса Хопкинса). Второе место за Бразилией (374,9 тыс., +11,6 тыс.), на первом месте США (1,662 млн, +19,0 тыс.)

Ситуация в регионах

В Москве выявлены 2 830 новых случаев COVID-19 за сутки, 76 умерших и 8 033 выздоровевших. Нарастающим итогом в столице за все время зарегистрировано 169 303 случаев COVID-19.

В Московской области зарегистрированы еще 817 случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 363, в Нижегородской области - 228, в Свердловской области - 207, в Ростовской области - 203, в Архангельской области - 169, в Красноярском крае - 148, в Иркутской области - 112, в Калужской и Тульской областях - по 105, в Брянской области - 99, в Ярославской области и ХМАО - по 94, в Ульяновской области - 92, в Новгородской и Пензенской областях, Дагестане и Краснодарском крае - по 89, в Кабардино-Балкарии, Якутии и Волгоградской области - по 88.

На Самарскую и Новосибирскую области пришлись по 87 новых случаев, на Рязанскую область и Чувашию - по 85, на Смоленскую область - 84, на Башкортостан и Алтайский край - по 79, на Белгородскую область - 76, на Орловскую, Тамбовскую области и Ставропольский край - по 75, на Липецкую область - 68, на Курскую область - 67, на Саратовскую область - 65, на Воронежскую область и Татарстан - по 63, на Забайкальский и Хабаровский края - по 62, на ЯНАО - 59, на Ленинградскую область - 58, на Владимирскую, Астраханскую области и Северную Осетию - по 57, на Оренбургскую область и Туву - по 54, на Омскую область - 53.

В Калининградской области выявлены еще 50 случаев заражения, в Кировской области - 47, в Мурманской области и Бурятии - по 45, в Ингушетии - 43, в Тюменской области - 42, в Марий Эл и Пермском крае - по 41, в Приморском крае - 40 , в Мордовии - 38, в Ивановской области - 37, в Челябинской области - 36, в Вологодской области - 34, в Карачаево-Черкесии - 31, в Томской области - 28, в Адыгее - 25, в Хакасии - 23, в Костромской области и Чечне - по 21, в Удмуртии и Камчатском крае - по 20, в Псковской и Амурской областях - по 16, в Тверской области и Карелии - по 15, в Кемеровской области - 13, в Коми - 9, в Курганской области и Крыму - по 6, в Сахалинской области и Еврейской АО - по 5, в Магаданской области - 4, в Ненецком АО и Республике Алтай - по 2, в Севастополе - 1.

Хроника коронавируса. Май.

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Хроника 09 января – 26 мая 2020 годаПандемия коронавируса
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