"Аэрофлот" возьмет в Сбербанке кредит в 3 млрд рублей по льготной ставке

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" привлечет кредит Сбербанка в размере 3 млрд рублей для пополнения оборотных средств, сообщил банк. Кредит предоставлен на год по льготной процентной ставке в рамках правительственной программы поддержки системообразующих предприятий.

В банке отметили, что ставка по кредиту будет "значительно ниже" действующей ключевой ставки Банка России (5,5%). Привлеченные средства авиакомпания потратит на выплату зарплат, оплату авиакеросина и аэронавигационных услуг, а также другие операционные расходы.

Согласно отчетности "Аэрофлота" по МСФО за 2019 год, краткосрочные кредиты и займы группы на конец года были на уровне 12,6 млрд рублей, долгосрочные - 3,2 млрд рублей. В течение года "Аэрофлот" использовал кредитные линии Сбербанка, Связь банка, банка "Уралсиб". В рамках всех имеющихся кредитных линий группа могла дополнительно привлечь до 101 млрд рублей, сказано в отчетности.

В мае этого года сообщалось, что совет директоров "Аэрофлота" намерен обсудить привлечение кредитной линии Альфа-банка (ее размер не уточнялся), кроме того, компания объявила о планах разместить 3-летние бонды объемом не менее 10 млрд руб. (правда, сбор заявок был отложен на неопределенный срок).