Системообразующим компаниям запретили выплачивать дивиденды при получении кредита на "оборотку"

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ запретило системообразующим компаниям, получившим льготный кредит на пополнение оборотных средств, выплачивать дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных отдельными решениями кабинета министров.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Документ также разрешает "дочкам" системообразующих организаций наравне с материнской компанией получить кредиты по льготной ставке. Суммарный объем кредита, выданного группе компаний, не должен превышать 3 млрд рублей, а ставка по нему - 5% годовых. Период субсидирования ставки ограничивается 12 месяцами со дня заключения кредитного договора.

Кроме того, правительство установило новые критерии отбора заемщиков. На льготный кредит смогут рассчитывать компании, у которых выручка во втором квартале 2020 года снизилась не менее чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а также те, кто сохранил не менее 90% сотрудников от их численности по состоянию на 1 мая.

"Кредиты помогут поддержать занятость на системно значимых предприятиях, а также профинансировать текущие расходы. Планируется, что общая сумма выданных кредитов составит не менее 400 млрд рублей", - говорится в материалах правительства.

Недополученные доходы по льготным кредитам банкам просубсидирует государство. На эти цели правительство уже выделило 24 млрд рублей.

По данным Минэкономразвития, по программе кредитования оборотных средств системообразующих организаций было выдано 20 кредитов, по 1 млрд рублей в среднем каждый. Это предприятия сферы машиностроения, медицинской промышленности, легкой промышленности, стройматериалов. Средняя ставка по кредиту для предприятий составляет 3,8%, всё, что сверх этого, субсидируется из федерального бюджета.