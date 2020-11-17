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S7 предложила продлить авиакомпаниям срок возврата кредитов до 2022 года

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 предлагает продлить для авиаперевозчиков до 2022 года срок возврата кредитов, выданных по программы господдержки на фоне пандемии. Об этом в Союзе транспортников Росии заявил замгендиректора S7 Дмитрий Куделькин.

Экономический кризис

"Крайне важной мерой поддержки были льготные кредиты для системообразующих предприятий, их получили все ключевые перевозчики отрасли. Однако срок их возврата уже наступает в апреле-мае 2021 года, и понятно, что по итогам низкого сезона возвращать их будет крайне сложно", - объяснил он, уточнив, что речь идет о льготных кредитах, выданных по постановлениям правительства №582 и №651.

Авиакомпания предлагает продлить на один год сроки их возврата и сроки субсидирования процентных ставок по ним.

S7 - российская авиационная группа, включает авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Ее создали Владислав и Наталия Филевы.

Госпрограмма выдачи кредитов на пополнение оборотных средств была утверждена для поддержки бизнеса на фоне COVID-19. Суммарный объем кредита для группы компаний не должен превышать 3 млрд рублей, а ставка по нему - 5% годовых. Период субсидирования ставки ограничен 12 месяцами со дня заключения договора.

В начале июня S7 взяла льготный кредит у Сбербанка на 1 млрд рублей на зарплаты сотрудникам. По этой программе деньги предоставляются под 2% годовых на 13 месяцев. В конце июня авиакомпания привлекла субсидируемый кредит ВТБ в 3 млрд рублей для пополнения оборотных средств.

Хроника 27 января – 17 ноября 2020 годаЭкономический кризис
S7 Сбербанк ВТБ Аэрофлот коронавирус Дмитрий Куделькин

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