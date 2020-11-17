S7 предложила продлить авиакомпаниям срок возврата кредитов до 2022 года

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Авиакомпания S7 предлагает продлить для авиаперевозчиков до 2022 года срок возврата кредитов, выданных по программы господдержки на фоне пандемии. Об этом в Союзе транспортников Росии заявил замгендиректора S7 Дмитрий Куделькин.

"Крайне важной мерой поддержки были льготные кредиты для системообразующих предприятий, их получили все ключевые перевозчики отрасли. Однако срок их возврата уже наступает в апреле-мае 2021 года, и понятно, что по итогам низкого сезона возвращать их будет крайне сложно", - объяснил он, уточнив, что речь идет о льготных кредитах, выданных по постановлениям правительства №582 и №651.

Авиакомпания предлагает продлить на один год сроки их возврата и сроки субсидирования процентных ставок по ним.

S7 - российская авиационная группа, включает авиакомпанию "Сибирь" (летает под брендом S7 Airlines) и вспомогательные структуры. Ее создали Владислав и Наталия Филевы.

Госпрограмма выдачи кредитов на пополнение оборотных средств была утверждена для поддержки бизнеса на фоне COVID-19. Суммарный объем кредита для группы компаний не должен превышать 3 млрд рублей, а ставка по нему - 5% годовых. Период субсидирования ставки ограничен 12 месяцами со дня заключения договора.

В начале июня S7 взяла льготный кредит у Сбербанка на 1 млрд рублей на зарплаты сотрудникам. По этой программе деньги предоставляются под 2% годовых на 13 месяцев. В конце июня авиакомпания привлекла субсидируемый кредит ВТБ в 3 млрд рублей для пополнения оборотных средств.