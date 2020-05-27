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Суд прекратил дело Елены Батуриной о клевете

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мировой суд Элисты прекратил производство по жалобе на вдову бывшего мэра Москвы Елену Батурину, которую обвинли в клевете.

"Дело закрыто по инициативе истца. Мы удовлетворены закрытием данного дела и полным отказом истца от своих требований", - сказал руководитель пресс-службы предпринимательницы Геннадий Теребков.

В клевете предпринимательницу обвинял Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве ее брата Виктора Батурина. Он направил в мировой суд Элисты соответствующее заявление. Его претензии были связаны с показаниями вдовы Лужкова, которые она давала в ходе многолетней судебной тяжбы с братом.

Клеветническим Манжеев назвал ее утверждение о том, будто он проходит по уголовному делу о незаконным получении денег по поддельным документам.

27 декабря 2019 года Батурина была объявлена в розыск. Производство по делу приостановили до ее обнаружения.

30 декабря Элистинский городской суд во вторник отменил постановление о розыске предпринимательницы и направил материалы дела в мировой суд Элисты для рассмотрения по существу, поскольку Батурина официально попросила рассмотреть дело в ее отсутствие.

Елена Батурина Геннадий Теребков Элиста

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