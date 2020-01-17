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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

Суд прекратил дело о банкротстве инициатора розыска Елены Батуриной

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Калмыкии в пятницу прекратил дело о банкротстве финансового управляющего Виктора Батурина Эренцена Манжеева в связи с исполнением последним требований Елены Батуриной и выплате ей компенсации по итогам проигранных им исков, сообщил "Интерфаксу" представитель предпринимательницы.

"Денежные средства были получены от Манжеева 10 января в полном объеме, поэтому сегодня суд удовлетворил наше ходатайство о закрытии дела о его банкротстве в связи с исполнением им наших требований. Эта история в очередной раз показала всю противоправность ситуации, связанной с незаконными рейдерскими атаками на Елену Батурину", - процитировал представитель слова юриста Батуриной Геннадия Теребкова.

Основанием для подачи Еленой Батуриной заявления о банкротстве Манжеева стало неисполнение последним решений Шестнадцатого Арбитражного апелляционного суда о взыскании с него судебных расходов в размере более 600 тысяч рублей. Финансовый управляющий Виктора Батурина нарушил сроки исполнения денежных обязательств, в течение восьми месяцев с момента вынесения судебных постановлений он не пытался погасить эту задолженность.

По словам представителя Батуриной, данные расходы связаны с инициированными ранее исками Манжеева, "которые он проиграл и в которых суд увидел признаки злоупотребления правом, причем как финансовым управляющим, так и самим Виктором Батуриным".

"В частности, требование Манжеева о признании наличия каких-либо долгов у Елены Батуриной перед Виктором Батуриным суд расценил как попытку пересмотра ранее принятых нескольких судебных актов, подтверждающих отсутствие у Батурина прав на активы предпринимательницы", - сказал собеседник агентства.

В ходе заседания 10 января Манжеев выразил готовность погасить задолженность и в тот же день выплатил компенсацию.

В настоящий момент мировой суд Элисты рассматривает очередной иск Манжеева к Елене Батуриной о клевете. По мнению заявителя, прозвучавшее в ее показаниях в рамках многолетней судебной тяжбы с братом утверждение о том, что в России расследуется уголовное дело, где фигурирует финансовый управляющий, связанное с незаконным получением денежных средств с помощью поддельных документов, не соответствует действительности. Позднее по его иску судья в Калмыкии постановила объявить Батурину в розыск в связи с неявкой в суд.

Защита Батуриной обжаловала это решение как незаконное, отметив, что судья грубо игнорирует присутствие в суде адвокатов Батуриной, а также письменные заявления предпринимательницы, подтверждающие полномочия адвокатов и позволяющие рассмотреть дело в ее отсутствие.

Калмыкия Виктор Батурин Елена Батурина Эренцен Манжеев Геннадий Теребков

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