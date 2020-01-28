Суд отменил решение о розыске Елены Батуриной

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Элистинский городской суд во вторник отменил постановление о розыске предпринимательницы, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной и направил материалы дела о клевете, фигурантом которого она является, в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщил Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина.

"Сегодня Элистинский городской суд отменил постановление о розыске Елены Батуриной и направил уголовное дело о клевете для рассмотрения по существу в мировой суд, поскольку Елена Батурина представила в апелляцию нотариально заверенное заявление о рассмотрении этого уголовного дела в свое отсутствие", - сказал Манжеев "Интерфаксу".

Он заявил, что рад этому решению суда апелляционной инстанции. "Теперь мировой судья сможет вынести справедливый приговор по этому уголовному делу о клевете, восстановив мою репутацию арбитражного управляющего и честное имя", - сказал Манжеев.

Манжеев ранее обратился в порядке частного обвинения в мировой суд Элисты с заявлением о привлечении Батуриной к уголовной ответственности за клевету. По мнению заявителя, прозвучавшее в показаниях вдовы Лужкова в рамках многолетней судебной тяжбы с братом Виктором Батуриным утверждение о том, что в России расследуется уголовное дело, где фигурирует финансовый управляющий, связанное с незаконным получением денег с помощью поддельных документов, не соответствует действительности. Позднее по его иску судья в Калмыкии постановила объявить Батурину в розыск в связи с неявкой в суд.

Защита Батуриной обжаловала это решение как незаконное, отметив, что судья грубо игнорирует присутствие в суде адвокатов Батуриной, а также письменные заявления предпринимательницы, подтверждающие полномочия адвокатов и позволяющие рассмотреть дело в ее отсутствие.