Глава "СИБУРа" призвал государство помогать потребителям нефтехимии

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Господдержка необходима отраслям, потребляющим нефтехимическую продукцию, в первую очередь, предприятиям малого и среднего бизнеса, а неэффективных производителей нефтехимии поддерживать не нужно, считает председатель правления "СИБУР Холдинга" Дмитрий Конов. Он сказал это на форуме "Иннопром Онлайн".

По его словам, это представители компании говорят чиновникам правительства. "Наш основной фокус - это не мы, а поддержка тех, кто потребляет нашу продукцию", - заверил он.

Конов считет, что нужно помогать небольшим производствам, потребляющим нефтехимию, так как у них часто есть проблемы с рабочим капиталом, проблемы со спросом, и они "гораздо более чувствительны к текущей конъюнктуре, для которых меры поддержки более жизненно важны, чем для нас".

"В этом смысле поддержка малого и среднего предпринимательства, поддержка спроса - она критически важна", - сказал он.

При этом Конов подчеркнул, что, по его мнению, в самой нефтехимической отрасли было бы неправильно поддерживать те предприятия, которые имели неэффективные инвестиции.

"Неправильно было бы поддерживать тех, кто на сегодня имеет, по факту, неэффективные инвестиции прошлых лет, поддерживать экономику отдельных продуктов, оттаскивая деньги на такую поддержку и не поддерживая вещи, которые связаны с долгосрочным спросом, реструктуризацией и новыми инвестициями", - отметил он.

Конов назвал важным событием для нефтехимической отрасли внесение законопроекта об обратном акцизе. "По сути, это означает обмен господдержки на новые инвестиции, если упростить. Мы как отрасль получаем финансовую поддержку за каждую тонну переработанной продукции из низких переделов в более высокий при достижении определенного объема инвестиции в новое производство", - отметил он.

При этом он добавил, что при такой мере поддержки важно сохранить конкурентную среду.

"Нам бы хотелось, чтобы была конкурентная среда. Я уверен, что правительство обращает на это внимание, чтобы те инвестиции, те меры поддержки, которые пошли, не поддерживали всех подряд, в том числе, плодя неэффективные, неконкурентные отрасли", - сказал он.