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Правкомиссия утвердила новые критерии отбора системообразующих предприятий

Присутствие в списке не гарантирует господдержку, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики (ее возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов) в пятницу утвердила новые критерии отбора системообразующих предприятий. На их основании будет уточнен и перечень компаний, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в эфире телеканала "Россия 24".

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Министр отметил, что согласно новым критериям выделено более 70 конкретных сфер - и в каждой сфере утверждены специальные показатели. Например, букмекерская контора "Фонбет" в новый список, по его словам, не войдет, так как такая сфера деятельности не подпадает под новые критерии отбора.

Решетников при этом подчеркнул, что попадание в этот перечень не означает автоматического доступа к государственной поддержке.

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Минэкономразвития РФ

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