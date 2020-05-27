В СК сообщили об одном погибшем из-за бури в Новосибирске

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Новосибирске 59-летний мужчина погиб во время шторма 26 мая: на него упала ветка тополя. В СКР выясняют обстоятельства случившегося в рамках доследственной проверки. Утром 27 мая мэрия города сообщила о четырех пострадавших из-за сильного ветра.

Мужчина погиб рядом с домом на 2-й Портовой улице.

Также СК проводит проверку аналогичного инцидента с 11-летним мальчиком на улице Ударная. На него также упала ветка дерева, он получил травмы и ушибы и был госпитализирован. Его жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщили врачи.

Буря случилась в Новосибирске во вторник. У одного частного дома ветром сорвало крышу, еще одна квартира в другом доме стала непригодной для жилья после падения дерева на кровлю. Кроме того, во время бури ветром повалило 52 дерева, четыре столба ЛЭП, один светофор, три остановки общественного транспорта и повредил кровли трех домов и фасад четвертого.