В Новосибирске четыре человека получили травмы из-за штормового ветра

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Новосибирске из-за штормового ветра две семьи лишились крова и четыре человека получили травмы, сообщила мэрия. Пострадавшим помогли врачи.

На двухэтажный дом на улице Костычева упало дерево, и одна из квартир теперь непригодна для проживания. Жильцов перевели во временное жилище. Во 2-м Амурском переулке у частного дома сорвало крышу, хозяева пока переехали к родственникам.

Кроме того, во время бури ветром повалило 52 дерева, четыре столба ЛЭП, один светофор, три остановки общественного транспорта и повредил кровли трех домов и фасад четвертого.

Всего в регионе произошло 160 отключений электроэнергии на востоке и юго-востоке Новосибирской области и в самом Новосибирске.

Ранее сообщалось о тяжелых последствиях шторма в Кузбассе и на Алтае.