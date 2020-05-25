В результате урагана в Свердловской области погибли два человека

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Два человека погибли из-за порывов шквалистого ветра в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Так, в Екатеринбурге упал кран, крановщик получил серьезные травмы и скончался по пути в больницу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

Кроме того, в городе Арамиль с двухэтажного здания порывом ветра сорвало крышу, фрагмент которой упал на находившегося во дворе мужчину. От погиб на месте. По данному факту начата доследственная проверка.

Ранее сообщалось об одном погибшем - крановщике.

На Свердловскую область в понедельник днем обрушился шквалистый ветер. В нескольких муниципалитетах произошло отключение электроэнергии. В Екатеринбурге зафиксированы десятки случаев падения деревьев, повреждены десятки автомобилей, кровли строений.